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Spor
AA 22.08.2023 01:08

Beşiktaş'tan "Talisca ve Sergio Ramos" açıklaması: Görüşmeleri sonlandırdık

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı takımla adı sıkça anılan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ve İspanyol oyuncu Sergio Ramos'la yapılan transfer görüşmelerinin maddi anlaşmazlık nedeniyle sonlandırıldığını duyurdu.

Beşiktaş'tan "Talisca ve Sergio Ramos" açıklaması: Görüşmeleri sonlandırdık

Siyah-beyazlı ekip konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her kulübün, her başkanın ve her teknik adamın kadrosunda görmek isteyeceği, kaliteleriyle dünya futbol piyasasında önemli bir yere sahip başarılı futbolcular Anderson Talisca ile Sergio Ramos, Kulübümüzün de transfer gündeminde yer almışlardır. Bu doğrultuda; gerek Anderson Talisca ve kulübüyle gerekse de bonservisi elinde bulunan Sergio Ramos’la temas kurulmuş; Kulübümüzün menfaatleri gözetilerek yürütülen görüşmeler, maddi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle sona erdirilmiştir. Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız."

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