Fenerbahçe'de Fred ile Cengiz Ünder ilk kez sahada

Trendyol Süper Lig'ine 11 yıl sonra yeniden yükselen Yılport Samsunspor, sahasındaki ilk maçında Fenerbahçe ile karşılaştı.

Lige EMS Yapı Sivasspor beraberliği ile başlayan kırmızı-beyazlılar, 11 yıl sonra sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçını kazanmak istiyor.

Kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, EMS Yapı Sivaspor maçında ilk 11'de şans verdiği Marius yerine Laura'yı ilk 11'e aldı.

Cengiz Ünder ve Fred ilk 11'de

Fenerbahçe'nin Manchester United'dan transfer ettiği orta saha oyuncusu Brezilyalı Fred ile Marsilya'dan aldığı milli oyuncu Cengiz Ünder, Samsunspor karşısında ilk kez 11'de forma giydi.

Sarı-lacivertli takımın ligin ilk haftasında Gaziantep FK ile yaptığı maçta sakatlık yaşayan Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda Maribor ile oynanan müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan Samet Akaydın maç kadrosuna alınmadı.

Samsunspor ile 60 randevu

Süper Lig tarihinde iki takım bugüne kadar 60 kez rakip oldu. 4 Ocak 1970 tarihinde oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-0’lık galibiyetiyle başlayan rekabette Fenerbahçe’nin galibiyet sayısında 34-14 üstünlüğü bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

12 müsabaka ise beraberlikle sonuçlanırken sarı-lacivertlilerin 101 golüne, kırmızı-beyazlılar ise 57 golle karşılık verdi.

Ligde son olarak Samsun'da 11 yıl önce 2011-2012 sezonunun 24. haftasında karşılaşan iki ekip, Theofanis Gekas'ın "hat trick" yaptığı maçı, kırmızı-beyazlı takım 3-1 kazanmıştı,

İki takım arasındaki en farklı skoru ise sarı-lacivertli takım, 1993-1994 sezonunda 8-1'lik galibiyetle elde etti. Fenerbahçe'nin rakibi karşısında 6-2 ve 5-0’lık galibiyetleri de bulunuyor. Samsun ekibinin ise rakibini 2 kez 4-0 yenerek en farklı skorlarını aldı.

Maçı 30 bin taraftar takip etti

33 bin 919 kapasiteli Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda yaklaşık 30 bin taraftar maçı izlemek için tribünde yerini aldı. Fenerbahçeli taraftarlar da kendilerine ayrılan yeri doldurdu.

Karşılaşmada 980 polis ve 470 özel güvenlik görev aldı.