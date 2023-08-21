Samsunspor ile Fenerbahçe, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaştı. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetti.

Fenerbahçe yeni transferleri ile kazandı. Sarı lacivertliler karşılaşmanın ikinci yarısında Dzeko ve Szymanski'nin attığı gollerle Samsun'dan galip döndü.

GOL - Fenerbahçe, 62. dakikada Dzeko ile 1-0 öne geçti. Cengiz Ünder'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Edin Dzeko'nun, gelişine yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Okan Koçuk'un sağından köşede ağlarla buluştu.

GOL - Szymanski 90+8. dakikada farkı 2'ye yükseltti. İrfan Can Kahveci'nin defansın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Sebastian Szymanski, ceza alanına girer girmez yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Sarı lacivertlilerin yeni transferi Ferd'in de 72. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Öte yandan Avrupa kariyerinde ilk asistini Roma'da Dzeko'ya yapan Cengiz Ünder, Fenerbahçe kariyerindeki ilk asistini de Dzeko'ya yaptı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Avrupa'da 4'te 4, Süper Lig'de 2'de 2

Bu sezonki resmi maçlarda henüz kayıp yaşamayan Fenerbahçe, Samsun deplasmanında da kazanarak yoluna devam ettti.

Avrupa'da 4 maçta yenilgi yüzü görmeyen Sarı lacivertli ekipi, Süper Lig'de de 2'de 2 yaparak 6 puanla liderliğe yükseldi.

11 sezon sonra Süper Lig'e yükselen Samsunspor ligin ilk haftasında EMS Yapı Sivasspor ile deplamanda 1-1 berabere kalmıştı. Kırmızı beyazlılar, evinde oynadığı ilk lig maçında ise sahadan mağlup ayrıldı ve haftayı 1 puanla tamamladı.

[Fotoğraf: DHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

7. dakikada maçın ilk tehlikeli atağı Fenerbahçe kalesinde yaşandı. Fofana'nın pasında Ntcham'ın ceza sahasında dışından sert şutu direğin dibinden top auta gitti.

11. dakikada ev sahibi takım mutlak golü kaçırdı. Emre Kılıç'ın ara pasında Fofana, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı çalımlayarak boş kaleye topu yuvarladı. Son anda araya giren Ferdi Kadıoğlu, meşin yuvarlağı ceza sahasından uzaklaştırdı.

31. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Fred'in ceza sahasına ortasına iyi yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunda, top direği sıyırarak auta çıktı.

Bu dakikadan sonra iki takımın atakları sonuç vermeyince maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

[Fotoğraf: DHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

55. dakikada sarı-lacivertliler gole yaklaştı. Cengiz Ünder'in ceza sahası çizgisi üzerinden şutunu kaleci Okan Kocuk, son anda çizgiden çeldi.

GOL - 62. dakikada konuk takım 1-0 öne geçti. Cengiz Ünder'in ceza sahasına ortasına iyi yükselen Dzeko, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

GOL - 90+8. dakikada Fenerbahçe 2-0 öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin pasında Szymanski topu plase bir vuruşla filelerle buluşturdu. 0-2

Karşılaşmayı konuk takım 2-0 kazandı.

[Fotoğraf: DHA]

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Volkan Bayarslan, Candaş Elbil, Mustafa Savranlar.

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Drongelen, Alim Öztürk, Bola (Dk. 86 Muhammet Ali Özbaskıcı), Zeki Yavru, Fofana (Dk. 59 Mouandilmadji), Ntcham (Dk. 86 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç (Dk. 71 Osman Çelik), Schindler, Taylan Antalyalı (Dk. 59 Bennasser), Laura.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz (Dk. 78 Mert Müldür), Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred (Dk. 85 Bartuğ Elmaz), Mert Hakan Yandaş (Dk. 85 Szymanski), Cengiz Ünder (Dk. 64 İrfan Can Kahveci), Tadic, Dzeko (Dk. 78 Umut Nayir).

Goller: Dk. 62 Dzeko, Dk. 90+8 Szymanski (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 90+7 Drongelen (Yılport Samsunspor), Dk. 90+7 Mert Müldür (Fenerbahçe)