Milli atlet Yasmani Copello olimpiyat kotası aldı

Başkent Budapeşte'de devam eden organizasyonda milli atlet Yasmani Copello, erkekler 400 metre engelli kategorisinde yarıştı.

48.66'lık derecesiyle 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota alan Yasmani Copello, ayrıca sezonun en iyisi derecesini koştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan milli atlet Yasmani Copello'ya tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre engelli yarışında elde ettiği dereceyle, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan milli atlet Yasmani Copello Escobar'ı tebrik etti.

"Milli sporcularımızdan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota haberleri gelmeye devam ediyor. Budapeşte'de düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası’nda mücadele eden milli atletimiz Yasmani Copello Escobar, 400 metre engelli yarışındaki 48.66'lik derecesiyle Paris 2024 vizesi alarak, 4. kez olimpiyatlarda mücadele etme hakkı kazanmış oldu. Milli atletimize gösterdiği çabasından dolayı teşekkür ediyor, kendisine Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."