Livakovic transferinde sona doğru

Fenerbahçe, uzun süredir transfer gündeminde yer alan kaleci Dominik Livakovic'te mutlu sona yakın.
Sarı-lacivertlilerin kısa süre içinde bu transferde mutlu sona ulaşması bekleniyor.
Livakovic'in kariyeri
Dominik Livakovic, 9 Ocak 1995 yılında Hırvatistan'da doğdu. Kaleci pozisyonunda görev yapan Hırvat millî futbolcu Prva HNL takımlarından Dinamo Zagreb'te forma giymektedir.
Profesyonel kariyerine 2012 yılında NK Zagreb takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Dinamo Zagreb ve NK Zagreb takımlarında forma giydi.
186 cm boyunda ve 79 kilo olan Dominik Livakovic, sağ ayağını kullanmaktadır.