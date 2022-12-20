Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı 15:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Extreme Kupası'nın finali Bolu'da gerçekleştirilecek
[AA arşiv]
Otomobil sporlarında, Edip Yaşar Kurtoğlu anısına düzenlenen 2022 Extreme Kupası'nın beşinci ve son yarışı Bolu Off-road Kulübü (BOLOFF) tarafından gerçekleştirilecek.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, organizasyon 24-25 Aralık tarihlerinde Bolu Çakmaklar'daki BOLOFF Off-road Parkuru'nda koşulacak.
İki ayrı kategoride 13 araç ve 26 sporcunun mücadele edeceği yarışlar, 24 Aralık Cumartesi günü saat 12.00'de başlayacak.
Yarışların birinci gününde ekipler, 17 kapıdan oluşan 1,2 kilometre uzunluğundaki BOLOFF etabında ter dökecek. İkinci gün ise sporcular, 14 kapıdan oluşan 1,1 kilometre uzunluğundaki EXTREME etabını en kısa sürede hatasız tamamlayabilmek için yarışacak.
2022 Extreme Kupası yarışları, 25 Aralık Pazar günü saat 16.00'daki ödül töreni ile sona erecek.
Etiketler: Bolu
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