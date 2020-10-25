Haber Giriş: Kaynak: AA
Everton ilk mağlubiyetini aldı
İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Southampton, Everton'ı 2-0 yendi.
Southampton, ağırladığı Everton'ı Ward-Prowse'un 27 ve Adams'ın 35. dakikadaki golleriyle mağlup etti.
Everton'ın savunma oyuncusu Digne, 72. dakikada kırmızı kart gördü.
Ligdeki ilk yenilgisini yaşayan Everton, 13 puanda kalsa da averajla liderliğini sürdürdü. Southampton ise puanını 10'a çıkardı.
Etiketler: Premier LigSon Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 19:35
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