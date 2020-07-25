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Eskişehir'de olimpik deneme yarışları başladı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Atletizm Federasyonu takviminin yaz sezonundaki olimpik deneme yarışları, Eskişehir'de başladı.
Vali Sami Sönmez Spor Kompleksi'nde düzenlenen ve iki gün sürecek olimpik deneme yarışmalarının açılışını, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da takip etti.
Büyükler, 20 ve 18 yaş altı kategorilerinde gerçekleştirilen organizasyonda koronavirüs önlemleri kapsamında yarışma alanları dezenfekte edilirken, görevliler ise maske taktı.
Etkinlikte yaklaşık 480 atlet mücadele ediyor.
Etiketler: eskişehir olimpik deneme yarışlarıSon Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 18:20
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