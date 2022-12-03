Geçirdiği trafik kazası sonrası 21 yaşında omurilik felci olan, yaşadığı bu acı olaydan 2 yıl sonra annelik mutluluğunu tadan Avrupa 2'ncisi paralimpik sporcu Handan Biroğlu, kızına "rol model" olmak için spora başladı.

Okçulukta ulusal ve uluslararası birçok başarı elde eden Handan Biroğlu, çocuğuna örnek olmak için başladığı okçulukta Rio Olimpiyat Oyunlarında Türkiye'yi temsil etme noktasına kadar kendisini geliştirdi.

2015'te "yılın engelli sporcusu" seçilen Handan Biroğlu, lisanslı sporcusu olduğu kulübü devir alarak sporun yöneticilik aşamasına geçerek örnek olmayı sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

"Hayata neşe katarak devam ettik"

3 Aralık Dünya Engeliler Günü'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Handan Biroğlu, "Şimdi, kızımın karşısında güçlü bir anne var." ifadesini kullandı.

Biroğlu, kızı, çevresindeki çocuklar ve sporla hayata tutundu.

"Öğretmek, eğitmek karşılığını görmek insanı çok mutlu ediyor. Çocuklarla hayata neşe katarak devam ettik. Hayatlarında engelli bir antrenör, daha doğrusu engelli bir birey var. Yaşadığım zorlukların farkındalar. Gittikçe daha duyarlı oldular ve normal karşılamaya başladılar."

[Fotoğraf: AA]

Biroğlu, kazadan sonra tedavi sürecini geçirdiği hastanede okçulukla tanıştı.

"Odaklanma sporlarını seviyorum. Kişiliğim, karakterim, o zamana kadar yaşadıklarım bir anda okçulukla kesişti. Okçuluktaki güç ve cesaret beni çekti, ufkumu açtı. Güven kazanmamı sağladı ve kendime saygımı yitirmedim. Yurtdışında yarışmalara gittikçe ülkemi temsil ettikçe kendime güvenim, saygım arttı. Hayata bakış açımı değiştirdi ve sağlam ilerlememi sağladı. Okçuluk hayatımda olmasaydı ya da böyle bir çevre ile tanışmasaydım sanırım evde, ilaç kullanan, işlevsiz, üretmeyen bir kadın olacaktım. Şu anda üretebiliyorum, öğrencilerimle zaman geçirmek engelimi tamamen unutmamı sağlıyor. Bu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum. Hayırda şer, erde hayır bu aslında."

[Fotoğraf: AA]

Biroğlu, başkanlık yaptığı kulüpte düzenlediği etkinliklerle engelli bireylere destek olmaya devam etti.

"Çocuklarımızdan mükemmel ok atışları beklemiyoruz. Burada disiplin kuralları, çizgi ahlakı, cesaret, başarı refleks kontrolü, kas yönetimi öğreterek çocuklarımızı başarıya ulaştırmaya çalışıyoruz."

[Fotoğraf: AA]

"Yalnız hissedecekler"

Handan Biroğlu, engelli kardeşlerine, arkadaşlarına "Kendilerini eve bağlamasınlar, üretsinler, düşünsünler, okusunlar ve geliştirsinler." tavsiyelerinde bulundu.

"Yalnız hissedeceklerdir. Devletimiz, toplumumuz, sosyal kuruluşlar destekte bulunurlarsa engelli kardeşlerimiz kendilerini yalnız hissetmeyecektir. Bu bir vicdani sorumluluk. Görmeyene göz, duymayana ses, konuşamayana kelime olmalıyız. Yürümeyenler için yürümeli, onlara yoldaş, yaren olmalıyız. Ben okçuluğa başladım kendime güvenim geldi ruhum yürüyor. Bunu yapamayanların hayatlarını kolaylaştırmalıyız. Yüksek kaldırımlar, çok dik rampalar var. Okçuluğa başlamasaydım kimseden yardım isteyemezdim ama şu an herkesten yardım isteyebiliyorum. Bu güveni engelli arkadaşlarımıza, kardeşlerimize yerleştirmemiz gerekiyor."