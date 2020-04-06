İspanyol ekibi Atletico Madrid'den yapılan açıklamada, "Efsane teknik direktörlerimizden olan Radomir Antic'in yasını tutuyoruz. Sonsuza kadar kalplerimizde yaşayacaksın. Huzur içinde yat." ifadelerine yer verildi.

1977-1978 sezonunda Fenerbahçe'de oynayan Sırp futbol adamı, Atletico Madrid'in yanı sıra Real Madrid ve Barcelona'da teknik direktörlük yapmıştı.

Fenerbahçe'den Antic paylaşımı