Haber Giriş: Kaynak: DHA
Eski Fenerbahçeli Radomir Antic hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen eski futbolcu ve teknik direktör Radomir Antic, 71 yaşında hayatını kaybetti.
İspanyol ekibi Atletico Madrid'den yapılan açıklamada, "Efsane teknik direktörlerimizden olan Radomir Antic'in yasını tutuyoruz. Sonsuza kadar kalplerimizde yaşayacaksın. Huzur içinde yat." ifadelerine yer verildi.
1977-1978 sezonunda Fenerbahçe'de oynayan Sırp futbol adamı, Atletico Madrid'in yanı sıra Real Madrid ve Barcelona'da teknik direktörlük yapmıştı.
Fenerbahçe'den Antic paylaşımı
1977-78 sezonunda Çubuklu’yu terleten ve kazandığımız şampiyonlukta önemli rol oynayan eski oyuncumuz Radomir Antic’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.— Fenerbahçe SK - #EvdeKal (@Fenerbahce) April 6, 2020
Huzur içinde uyu Radomir Antic pic.twitter.com/YbY6IawWrY
Etiketler: Radomir Antic Fenerbahçe barcelona Atletico MadridSon Güncelleme: 6 Nisan 2020 Pazartesi 21:37
Sıradaki Haber
Liverpool ücretsiz izin kararından vazgeçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz