Koronavirüs nedeniyle sanal ortamda düzenlenen organizasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Dünya'nın en zorlu ekstrem yarışmalarından biri olan Demir Adam Yarışı, ilk defa internet üzerinden yapıldı.

Sporcular organizasyona evden katılınca, duruma alışık olmayan ev sakinleri de atletlere istemeden zor anlar yaşattı. Mirinda Carfrae, kadınlar yarışını ilk sırada götürürken eşi yanlışlıkla akıllı bisikletin fişini çekti.

Yarışı ikinci olarak tamamlayan Avustralyalı atlet, yazdığı not ile hatanın eşinde olduğunu esprili bir dille açıkladı.

Kadınlar yarışını Amerikalı Jocelyn McCauley kazandı. Erkeklerde ise birinci sırayı Alman Patrick Lange aldı.