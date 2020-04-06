Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Eşi fişi çekince birincilikten oldu
[Fotoğraf: TRT SPOR]
Demir Adam Yarışları (İronman Race), koronavirüs salgını nedeniyle sanal olarak devam etti. Kadınlar yarışını lider götüren sporcunun eşi, akıllı bisikletin fişini prizden yanlışlıkla çıkarınca, atlet galibiyetten oldu.
Koronavirüs nedeniyle sanal ortamda düzenlenen organizasyonlara bir yenisi daha eklendi.
Dünya'nın en zorlu ekstrem yarışmalarından biri olan Demir Adam Yarışı, ilk defa internet üzerinden yapıldı.
Sporcular organizasyona evden katılınca, duruma alışık olmayan ev sakinleri de atletlere istemeden zor anlar yaşattı. Mirinda Carfrae, kadınlar yarışını ilk sırada götürürken eşi yanlışlıkla akıllı bisikletin fişini çekti.
Yarışı ikinci olarak tamamlayan Avustralyalı atlet, yazdığı not ile hatanın eşinde olduğunu esprili bir dille açıkladı.
Kadınlar yarışını Amerikalı Jocelyn McCauley kazandı. Erkeklerde ise birinci sırayı Alman Patrick Lange aldı.
Etiketler: Demir Adam Yarışları İronman Race Mirinda CarfraeSon Güncelleme: 6 Nisan 2020 Pazartesi 15:07
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