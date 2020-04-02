Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Fransa'da etkisini artırmasının ardından Türkiye'ye dönen genç futbolcu, Fransa'da yaşadıkları ve evinde kaldığı dönemdeki antrenmanlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Ertuğrul Ersoy, koronavirüs salgınında fedakarca çalışan sağlık personeline duyduğu minneti dile getirdi.

"Bu dönemde varını yoğunu veren, kendi canlarından ve ailelerinden fedakarlık yapan sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Benim de ailemde yengem sağlık personeli. Ona ve tüm sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bütün kalbim, gönlüm, vicdanım ve aklımla devletimin yanındayım. Bu işi bilen kişilerin verdiği mesajları dinlemek, uyarılarını dikkate almak çok önemli. Sağduyulu bir vatandaş olarak bunu yapmaya çalışıyorum. Ülkemizin güzel insanlarına da bunu önerebilirim. Yetkililerin dediklerinin dışına çıkmayalım. Biz birlikte güzeliz ve bu buhranlı dönemi hep birlikte atlatacağımıza inanıyorum."

"Ülkemizde, geldikten sonra 14 gün karantinada kaldık"

Ertuğrul Ersoy, Fransa'dan Türkiye'ye döndükten sonra 14 gün karantinada kaldığını ve herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığını söyledi. 22 yaşındaki milli stoper, Fransa'da salgının etkisinin artmasından sonra Türkiye'ye döndüğünü anlattı.

"Fransa'da durum tehlikeli hale gelmeye başladığı andan itibaren bize 5 gün izin verdiler. Kendi evimizde izole halde kaldık. Bana 5 gün yetecek erzağım vardı ve hiçbir şekilde dışarı çıkmadan evde kaldım. Ardından liglerin ertelenmesi kararı çıktı. Fransa'da olay ciddi seviyeye gelmeye başlayınca Türkiye'ye dönmemiz gerekti. Umut Meraş ile ülkemizde, geldikten sonra 14 gün karantinada kaldık. Sonra ailemin yanına geçtim. Buraya geleli 20 gün oldu ama 2-3 gündür ailemi görebiliyorum. Çok şükür bizde herhangi bir şey çıkmadı."

"Ben de köyümdeyim. Çalışabilecek imkanım var"

Ertuğrul, çalışmalarına ailesinin de yaşadığı köyünde devam ettiğini aktardı.

"Profesyonel futbolcu olarak performansımızı, fiziksel gücümüzü kaybetmeme adına antrenmanlarımıza devam etmemiz gerekiyor. Ben de köyümdeyim. Çalışabilecek imkanım var. Kendi özel antrenörümle telefon üzerinden görüntülü görüşme yaparak antrenmanlarımı gerçekleştiriyorum ama bunun ne kadar etkili olacağını bilmiyorum. Profesyonel futbolcunun futboldan uzak kalması çok zor. Bu seviyelere gelen futbolcular, bu işi tutkuyla yapıyor. Bu dönemde tutkumuzdan uzak kaldık. Bu bizi yıpratıyor. Ne olacağı konusunda bir öngörümüz yok. Tekrar bir sezon başı kampı yapar gibi toplanıp ligi devam ettireceğiz ama şu anda günlerimi izole alanımda yaşayarak geçiriyorum. Bir yere çıkmıyorum."

Milli futbolcu, Fransa'da liglerin yeniden başlayacağının öngörüldüğü tarihe kadar yaklaşık 2 aylık bir izin dönemleri olduğunu vurguladı.