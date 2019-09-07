Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, öğrencilerinin ilk 3 haftalık performansından memnun.

Hazırlık döneminde oynadığı maçlarda zaman zaman eleştiri alan sarı-lacivertliler, ligde oynadığı futbolla ise eleştirileri unutturdu.

Son olarak Trabzonspor karşısında bir puan alınsa da 8 net pozisyon ve güzel futbol alkış topladı.

Deneyimli çalıştırıcıyı memnun eden nedenlerden birisi, transferin son günlerinde uzun zamandır çok istediği Luiz Gustavo’nun kadroya katılması oldu.

Önemli transferlerin yanına Gustavo’nun da eklenmesiyle birlikte Ersun Yanal, kafasındaki oyun şablonu için hedef transferlerin çoğunluğuna kavuştu.

Volkan Demirel’in de takımla olmasını isteyen 57 yaşındaki hocanın bu talebi de gerçekleşti.

Futbol hayatını noktalayan 37 yaşındaki isim, Ersun Yanal’ın teknik ekibine girerek, kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Emre Belözoğlu sahada, Volkan ise Samandıra’da Yanal’ın en büyük yardımcıları olacak.

Kaynak: TRT Spor