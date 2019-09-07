İlk tur E Grubu'ndaki rakiplerinden Japonya ile birlikte klasman etabı O Grubu'nda yer alan milli takım, ilk maçını F Grubu'nu son sırada bitiren Karadağ ile oynadı.

Milliler Karadağ'ı 79-74 mağlup etti.

İlk periyot: Türkiye: 16 - Karadağ: 26

ikinci periyot: Türkiye: 32 - Karadağ: 37 (İlk yarı sonucu)

Üçüncü periyot: Türkiye: 49 - karadağ: 58

Maç sonu: Türkiye: 79 - karadağ: 74

Ay-yıldızlı ekip, O Grubu'ndaki ikinci ve son maçını 9 Eylül Pazartesi günü Yeni Zelanda ile yaparak Dünya Kupası'nı tamamlayacak.

Çin'deki turnuvanın ilk maçında Japonya'yı 86-67 yenen milli takım, ikinci karşılaşmasında ABD'ye ise uzatma bölümünde 93-92 mağlup oldu. Grubun son karşılaşmasında Çekya'ya 91-76 yenilen Türkiye, 2. tur şansını yitirmişti.

Klasman gruplarını ilk sırada bitiren takımlar 17-20, ikinciler 21-24, üçüncüler 25-28 ve dördüncüler ise 29-32 sıralarına yerleşecek.

Kaynak: TRT Spor