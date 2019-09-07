Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) Teknik Direktör Fatih Terim’e 4 maç, yardımcı antrenör Ümit Davala'ya ise 3 maç men cezası vermesi, tepkilere neden oldu.

6'ncı hafta oynanacak Fenerbahçe mücadelesinde de kulübede olamayacak Terim için sarı-kırmızılılar, Tahkim Kurulu'na başvuracak.

Galatasaray, kapsamlı bir dosya ile itirazını iletip, Terim'e verilen cezanın orantısız olduğunu dile getirecek.

Kulüp hukukçularının savunma dosyasında, hem yeni sezon, hem de geçtiğimiz sezon benzer örneklere verilen cezalar da yer alacak.

Galatasaray, Terim'in konuşmalarında hakaret olmadığı, eleştiri sınırları içerisinde kaldığına dikkat çekecek.

Bu cezayla birlikte Fatih Terim, Galatasaray'daki kariyeri boyunca toplam 32 maç hak mahrumiyeti almış oldu.

Kaynak: AA