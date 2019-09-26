Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın derbi kadrosu şekilleniyor.

Deneyimli çalıştırıcı, bu kritik mücadelede kaleyi yine Altay Bayındır’a emanet edecek.

Savunmada, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar dörtlüsünün bozulması beklenmiyor.

Takımla çalışmalarını sürdüren Hasan Ali Kaldırım ve Isla’nın son durumlarına göre yedek kulübesinde olabileceği de gelen haberler arasında.

Orta sahada ise iki tecrübeli isim yer alacak.

Kaptan Emre Belözoğlu’nun yanında Luiz Gustavo’nun sahada olması bekleniyor.

Sağ kanatta yine Deniz Türüç’ün görev alacağı öğrenildi.

Moses ve Rodrigues’in yokluğunda sol kanatta formaya en yakın isim Tolga Ciğerci...

Genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu da hocasından şans bekliyor.

57 yaşındaki teknik adam hücum hattında ise Max Kruse ile Vedat Muriç'e yer verecek.

Kaynak: TRT SPOR