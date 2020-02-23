58 yaşındaki çalıştırıcı sarı lacivertlilerdeki ikinci dönemine geçtiğimiz sezonun 16. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ile başlamıştı.

Deneyimli teknik adam bu dönemde 55 resmi karşılaşmaya çıktı. Ersun Yanal bu maçlardan 27 galibiyet, 14 mağlubiyet ve 14 beraberlik çıkardı.

Son olarak evinde Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Ersun Yanal yönetimindeki sarı lacivertliler 23 haftanın sonunda 38 puan topladı ve 6. sırada yer aldı.