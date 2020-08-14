Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Erol Bulut Enner Valencia'yı istiyor
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, bonservisi elinde olan Ekvadorlu forvet Enner Valencia’nın transfer edilmesini istedi.
30 yaşındaki Enner Valencia, son olarak Meksika ekibi Tigres'in formasını giydi.
Ekvadorlu forvet, çıktığı 350 maç'ta 89 gol atıp, 46 da asist yaptı.
Etiketler: Erol Bulut Enner Valencia FenerbahçeSon Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 22:43
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