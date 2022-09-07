Erling Haaland Manchester City'e çabuk alıştı. Transfer döneminde Borussia Dortmund'dan Manchester City'ye geçen yıldız oyuncu yeni takımını adeta tek başına sırtlıyor.

Golleriyle dikkatleri üzerine çeken Norveçli santrfor, İngiliz ekibinde kariyerine yeni rekorlar eklemek için fazla beklemedi.

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Manchester City'nin deplasmanda Sevilla'yı 4-0 yendiği maçta Erling Haaland 2 golle galibiyette önemli rol oynadı.

Maçın 20. ve 67. dakikalarında fileleri havalandıran yıldız isim böylece Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 25'e çıkardı.

Erling Haaland bu performansıyla Devler Ligi'nde 20 maçta 25 gole ulaşan ilk futbolcu olmayı başardı.

22 yaşındaki yıldız, ayrıca Şampiyonlar Ligi tarihinde Fernando Morientes, Javier Saviola ve Zlatan Ibrahimovic'in ardından üç farklı takımla çıktığı ilk maçta gol atan dördüncü oyuncu oldu.

Erling Haaland Manchester City formasıyla bu sezon çıktığı 6 Premier Lig maçında da 10 gol 1 asistle göz kamaştırıcı bir performans sergilemişti.