Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanı Vedat Akgün, Erkek Milli Takımı'nın Tokyo Olimpiyatları Elemeleri için Rotterdam'da bulunduğunu hatırlatarak, "5 sporcumuzun Covid-19 testi maalesef pozitif çıktı. Bizi maçlara çıkartmadılar." dedi.

Akgün, kafilede 13'ü sporcu 17 kişinin bulunduğunu belirtti.

"Türkiye'de uçağa binmeden önce de yapılan testler negatif çıkmıştı. Hollanda'ya gittikten sonra önce bir sporcumuzun, daha sonra da diğer arkadaşlarımızın testleri pozitif çıktı. 5 çocuğumuzun testi pozitif çıkınca müsabakalara katılamadık. Diskalifiye ettiler."

Ambulans uçak talep edildi

Akgün, bütün kafilenin karantinada olduğunu söyledi.

"Ben yarın Hollanda'ya gidecektim, bu durumda gidemiyorum. Genel sekreterimiz orada. Bütün kafileyi karantinaya aldılar. Otelden dışarıya çıkarmıyorlar. Bütün sporcular ayrı ayrı odalarda kalıyor, yemekleri kapılarına bırakılıyor. Büyükelçiliğe durumu aktardık, Sağlık Bakanlığı ile ambulans uçak için irtibata geçildi. Covid-19 testi pozitif çıkan çocukları yarın ambulans uçakla Türkiye'ye getirmenin yollarını araştıracaklar. Diğer kafilemiz de yarın veya öbür günkü uçakla artık dönecek."