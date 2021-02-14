Adana derbisinde puanlar paylaşıldı
TFF 1. Lig'in 21. haftası oynanan Adana derbisinde Adanaspor, Adana Demirspor'u konuk etti. TRT SPOR'dan yayınlanan karşılaşma 2-2 sona erdi.
Adanaspor'un golleri 55. ve 75. dakikalarda Ergin Keleş'ten geldi.
Adana Demirspor'un gollerini ise 4. dakikada penaltıdan Hasan Kılıç ve 90+4. dakikada Rangel kaydetti.
Bu sezon TFF 1. Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor'un ev sahipliğinde oynanan karşılaşmada ise gol sesi çıkmadı.
Bu sonuçla Adanspor 25, Adana Demirspor 38 puana yükseldi.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL - 3. dakikada Adana Demirspor’da Süleyman Koç, ceza sahası içerisinde Yunus’a topu gönderdi. Yunus’un kaleci Karacic tarafından düşürülmesiyle Adana Demirspor penaltı kazandı. Penaltı vuruşu için topun başına gelen Hasan Kılıç, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1.
25. dakikada Kaan’ın köşe vuruşunda top defanstan geri döndü. Topu önünde bulan Pa Dibba sert vurdu, Kaleci Karacic topu kornere çeldi.
44. dakikada Adana Demirspor’da Traore’nin ceza yayı önünden sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
Adana derbisinin ilk yarısı Adana Demirspor’un 1-0'lık üstünlüğüyle son buldu.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL - 54. dakikada Adanaspor’da İsmail, soldan ceza sahasına topu ortaladı. Kaleci Zubas’ın elinden dönen topla buluşan Ergin, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1.
59. dakikada Sinan’ın soldan kullandığı serbest vuruşta Karacic topu yumruklayarak kornere gönderdi.
65. dakikada Ezeh’in yerden pasıyla buluşan Sinan sert bir vuruş yaptı. Kaleci Karacic topu uzaklaştırdı.
GOL - 75. dakikada soldan Tarık’ın geri pasında top Ozogovic’in önünde kaldı. Ceza sahasına kadar ilerleyen Ozogovic yerden pasıyla topu Ömer’e yolladı. Ömer düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.
GOL - 90+4. dakikada Rassoul'un sağdan pasında yükselen Rangel kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Adana derbisi, 2-2'lik eşitlikle son buldu.
- 20:58
- 20:24
- 20:14
- 19:58
- 20:06