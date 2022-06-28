Haber Giriş: 28 Haziran 2022 Salı 00:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erkek Milli Artistik Cimnastik Takımı'ndan altın madalya
[Fotoğraf: Team Türkiye]
Erkek Milli Artistik Cimnastik Takımı, 19. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı.
????♂️ Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Adem Asil ve Sercan Demir...— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) June 27, 2022
???????? Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımımızın müthiş sevinci!
???? Unutulmaz anlar #TRTSporDijital objektiflerinde. pic.twitter.com/P690gVajsb
Etiketler: Cimnastik Milli Sporcular
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