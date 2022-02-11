Josef de Souza ve Beşiktaş Teknik Direktötü Önder Karaveli'ye teşekkür eden Eren Bulut, formanın gelmesiyle beraber enerjisinin arttığını söyledi.

"Bu zorlu süreçte yanımda olanlara teşekkür ederim. Beşiktaşlıyım Josef’i de ayrı seviyorum. Josef’ten Beşiktaş forması istemiştim oda benim isteğimi kırmadı imzalı forma gönderdi. Forma göndermeleri de benim keyfimi enerjimi arttırdı. Çok mutlu oldum. Bünyamin Gezer hocama, Önder Karaveli ve Josef’e ayrı ayrı teşekkür ederim. Ayrıca bu zorlu süreçte yanımda olan Hasan Davulcu Başkanıma da teşekkür ederim. Allah ondan razı olsun. Beşiktaş’ın yeri bende ayrı, o yüzden Beşiktaş takımını tutuyorum. Şimdiki hedefim Ampute Milli Takımında oynamak ve yılmadan futbola devam etmek istiyorum. Protez de en kısa zamanda ayarlanıp takılacak. Maçlarda atacağım ilk gollerimi aileme anneme armağan etmeyi düşünüyorum."

"Eren Amasya’ya Türkiye’ye maloldu"

Eren Bulut’a formasını teslim eden Amasya Özel İdarespor Teknik Direktörü Rasim Tufanoğlu da şunları söyledi:

"Nihat bey geçmiş olsun dileklerini iletti. Samsun bölge müdürümüz İbrahim Güven bey de ASFK TASKK başkanımız Karadeniz bölge sorumlusu Şener Aydın başkan Eren’i ziyarete geldiler ve Futbol Federasyon başkanımız Nihat Özdemir’in Milli Takım formamızı gönderdiler. Eren’e geçmiş olsun dileklerini ilettiler ve bir milli takım maçına davet edip Ereni ağırlamak istediklerini söylediler. Nihat Özdemir başkanımıza çok teşekkür ederiz Eren’e vermiş olduğu desteklerden dolayı. Bir gün inşallah Eren hem Ampute Milli Takımı, hem de bizim normal A milli takımı gidip seyreder. Başkanımızda Eren’i Ampute Milli Takımda oynarken gelip seyreder. Eren’in golleriyle Dünya Şampiyonu olmuş Ampute Milli takımımıza Erenle katkı verir orada. Osman Çakmak hocamızda inşallah Eren’in yeteneklerini keşfeder, oynayacağı mevkiyi belirler. Eren normal yaşantısında futbolu çok seven karakteri on numara bir çocuk. Eren’e dua eden herkesten Allah razı olsun. Eren Amasya’ya Türkiye’ye maal oldu. Amasya Valimiz Mustafa Masatlı, Özel İdare Genel Sekreterimiz Erdin Acar, Kulüp Başkanımız Özgür Çak geldiler Eren’i ziyaret ettiler. İnşallah Eren daha güzel yerlere geldiğinde onlarda Eren’le gurur duyacaklar."