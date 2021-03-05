Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 01:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Engelliler için basketbol, futbol ve voleybol ligleri nisanda başlayacak
[Fotoğraf: Arşiv]
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tekerlekli sandalye basketbol, ampute futbol ve oturarak voleybol liglerinin nisan ayında başlayacağını açıkladı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) açıklama yaptı.
Salgın nedeniyle ertelenen 2020-2021 tekerlekli sandalye basketbol süper, 1, 2 ve 3. Lig, ampute futbol süper, 1 ve 2. lig ile oturarak voleybol süper ve 1. lig deplasmanlı/etaplı liglerinin, Gençlik ve Spor Bakanlığının izinleriyle nisan ayında başlatılmasına karar verildiği belirtildi.
Açıklamada, tüm liglerin tek devreli lig usulüne göre, fanus şeklinde etaplı olarak oynatılacağı belirtilerek müsabakaların takvimi, yeri, talimatı ve COVID-19 salgını tedbirlerinin en yakın zamanda duyurulacağı ifade edildi.
Etiketler: Basketbol Engelliler
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