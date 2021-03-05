Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) açıklama yaptı.

Salgın nedeniyle ertelenen 2020-2021 tekerlekli sandalye basketbol süper, 1, 2 ve 3. Lig, ampute futbol süper, 1 ve 2. lig ile oturarak voleybol süper ve 1. lig deplasmanlı/etaplı liglerinin, Gençlik ve Spor Bakanlığının izinleriyle nisan ayında başlatılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, tüm liglerin tek devreli lig usulüne göre, fanus şeklinde etaplı olarak oynatılacağı belirtilerek müsabakaların takvimi, yeri, talimatı ve COVID-19 salgını tedbirlerinin en yakın zamanda duyurulacağı ifade edildi.