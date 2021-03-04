Ülker Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını Fraport TAV Antalyaspor, Fredy'nin 12. dakikada attığı golle 1-0 üstün tamamladı.

Fenerbahçe, 83. dakikada Enner Valencia'nın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Büyük heyecana sahne olan kalan bölümde 2 takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Bu sonuçla ligde 4. beraberliğini yaşayan Fenerbahçe, puanını 55'e yükseltti. Süper Lig'de 14. kez berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor ise puanını 35'e çıkardı.

Penaltı VAR incelemesinden sonra iptal oldu

Fenerbahçe'nin uzatma dakikalarında kazandığı penaltı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Maçın 90+1. dakikasında Dimitrios Pelkas, ceza sahasında Veysel Sarı ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve maçın hakemi Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. VAR odasının uyarısıyla pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen hakem Öztürk, 90+3. dakikada penaltıyı iptal etti ve Pelkas'a sarı kart çıkardı.

Valencia 6. golünü kaydetti

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, bu sezon 6. kez gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmanın 46. dakikasında Ozan Tufan'ın yerine oyuna dahil olan Valencia, 83. dakikada sarı-lacivertli takımın beraberlik golünü attı.

Enner Valencia, bu gollerin 5'ini Süper Lig'de, 1'ini ise Ziraat Türkiye Kupası'nda kaydetti.

İrfan Can Kahveci ilk kez forma giydi

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği İrfan Can Kahveci, ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

Sarı-lacivertli takımın Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçın 67. dakikasında Mesut Özil'in yerine oyuna dahil olan 25 yaşındaki futbolcu, böylece ilk maçına çıktı.