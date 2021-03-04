Sivasspor'da sakatlanan Claudemir 2 hafta yok
Demir Grup Sivasspor'da adalesinde yırtık tespit edilen orta saha oyuncusu Claudemir, en az 2 hafta yeşil sahalardan uzak olacak.
Kırmızı-beyazlı ekibin doktoru Burak Ayyıldız, kulüp internet sitesine yaptığı açıklamada, Claudemir’in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Ayyıldız, Sivasspor'un ligde dün Atakaş Hatayspor ile yaptığı karşılaşmada sakatlanan Claudemir’in en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
"Hatayspor maçında sol alt adalesinden sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Claudemir'e, yapılan kontrollerinde sol alt adalesinde orta seviyeye yakın yırtık tespit edildi. Oyuncumuzun, en az 2 haftalık tedavi programının ardından takımla antrenmanlara hazır hale gelmesini planlıyoruz."
Kulüp Doktorumuz Burak Ayyıldız, futbolcumuz Claudemir’in sağlık durumu hakkında resmi internet sitemize açıklamada bulundu.— Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) March 4, 2021
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