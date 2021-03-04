Kırmızı-beyazlı takım, Süper Lig'de 12, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 olmak üzere yaptığı son 14 karşılaşmada mağlup olmadı. Antalyaspor, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet ve 9 beraberlik yaşadı.

Ersun Yanal'ın öğrencileri, 29 Aralık 2020'de Antalya'da Atakaş Hatayspor'a 6-0 yenildikleri maçtan bu yana yenilgi yüzü görmedi.

Öte yandan Antalyaspor, Süper Lig'de yenilmezlik serisini 12 maça çıkararak bu kulvarda kulüp rekorunu yeniledi.

Antalyaspor'un Süper Lig'de bininci golü Fredy'den

Karşılaşmanın 12. dakikasında fileleri havalandıran Fredy, kırmızı-beyazlı takımın Süper Lig'de bininci golünü kaydetti.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig tarihinde bininci golünü atan 12. takım oldu.

Ligde daha önce Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Bursaspor, MKE Ankaragücü, Altay, Gaziantepspor, Eskişehirspor ve Samsunspor bu gol sayısına ulaşmıştı.

Ersun Yanal'dan Süper Lig'de 500. maç

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'de 500. maçına çıktı.

Deneyimli çalıştırıcı, Samet Aybaba, Şenol Güneş, Rıza Çalımbay, Yılmaz Vural ve Aykut Kocaman'ın ardından bu unvana ulaşan 6. teknik adam oldu.

Ersun Yanal, teknik adamlık kariyerinde Antalyaspor'un yanı sıra Fenerbahçe, Trabzonspor, Eskişehirspor, Manisaspor, Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü ve Denizlispor'da görev yaptı. Yanal, 2004-2005 yıllarında A Milli Takım'ın teknik direktörlüğünü de üstlenmişti.

Öte yandan Fraport TAV Antalyaspor'un kalecisi Ruud Boffin, maçın ardından kırmızı kart gördü. Soyunma odasına giderken Fenerbahçe'nin yedek kulübesinin üstündeki tribünde yer alan kişilerle sözlü atışma yaşayan Boffin, hakem Ümit Öztürk tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.