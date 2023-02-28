Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı 01:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Enes Ünal'ın golü Getafe'ye yetmedi
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında Getafe, deplasmanda Villarreal'e 2-1 mağlup oldu.
Getafe'de forma giyen Enes Ünal, 9. dakikada kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçiren golü attı.
La Liga'da bu sezon 8. golünü atan Enes, takımının en golcü futbolcusu olsa da Getafe'nin kötü gidişini engelleyemedi.
Karşılaşmada Villarreal'e galibiyeti getiren goller Samuek Chukwueze (Dk. 44) ve Jose Luis Morales'den (Dk. 52) geldi.
Maçın sonunda Villarreal 34 puanla 7. sıraya yükselirken, Getafe ise 22 puanla 19. sırada düşme hattında kaldı.
Etiketler: İspanya
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