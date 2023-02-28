A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde son maçında Belçika’ya konuk oldu.

Mons kentinde oynanan karşılaşmaya büyük ilgi gösteren Türk taraftarlar, salonun büyük bölümünü doldurdu.

Maçın başında topu iyi paylaşan milli takımımız, Ercan Osmani ve Şehmus Hazer’in etkili oyunuyla ilk çeyreği 22-14 önde geçti. Boyalı alanda büyük üstünlük kuran ay yıldızlılar, rakibin top kayıplarını da iyi değerlendirdi ve soyunma odasına 45-31 önde girdi.

Üçüncü çeyrek bitiminde 21 sayı üreten ve takımı da iyi yöneten Doğuş önderliğinde farkı artıran kırmızı beyazlılar, son çeyreğe 64-45 üstün başladı.

Dördüncü periyotta da farkın kapanmasına izin vermeyen ekibimiz, sahadan 82-54’lük sonuçla galip ayrıldı. 21 Sayıyla oynayan Doğuş Özdemiroğlu, maçın en skorer oyuncusu oldu.

Milli takımımız bu sonuçla ikinci tur eleme grubunu 2 galibiyet, 4 mağlubiyet ile grup 4’üncüsü olarak noktaladı.

Grubumuzda Letonya, Yunanistan ve Sırbistan Dünya Kupası bileti alan ülkeler oldu. 2002’den beri tüm Dünya Kupası turnuvalarına katılan milli takımımız ise bu kez dev turnuvanın dışında kaldı.