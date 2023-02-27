Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi 21:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Scaloni 2026'ya kadar Arjantin'de
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), A milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni'nin sözleşmesinin yenilendiğini duyurdu.
AFA'nın internet sitesindeki açıklamaya göre, 44 yaşındaki Arjantinli teknik adamın sözleşmesi 2026'ya kadar uzatıldı.
Futbolculuk döneminde İspanyol kulübü Deportivo ile 2000'li yılların başında kazandığı başarılarla tanınan Scaloni, 2018 yazından beri çalıştırdığı Arjantin Milli Takımı'nı, 28 yıl sonra ilk Kupa Amerika, 36 yıl sonra da ilk FIFA Dünya Kupası şampiyonluğuna taşımıştı.
Etiketler: Arjantin
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