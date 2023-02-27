Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi 19:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Fenerbahçe Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Cumartesi günü deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı; pas çalışmalarıyla tamamlandı. İdmanda U19 takımı oyuncuları da yer aldı. Sarı lacivertliler, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Etiketler: Fenerbahçe Kayserispor Süper Lig
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