Akdeniz ekibinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Francesco Farioli ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Farioli ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti. Çavuşoğlu, Farioli ve ekibine, kulübümüze verdikleri katkılardan dolayı teşekkür etti.

"Bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar diliyorum. Görev yaptığı süreçte Francesco Farioli ve ekibi her zaman takımımıza iyi futbol oynatmak istemiş, genç oyuncular kazandırmıştır. Bu süreçte kulüp olarak Süper Lig sıralamasında beşincilik elde etmiş ve kupa yarı finali başarısı da yaşatmıştır. Yapmış oldukları çalışmalar, göstermiş oldukları profesyonel tutum ve azim için kendilerine teşekkür ederiz."

Çağdaş Atan'ın yardımcısı olarak Türkiye kariyerine başlayan 33 yaşındaki teknik direktör, Fatih Karagümrük'te görev almasının ardından Akdeniz ekibine dönmüştü. Farioli, Corendon Alanyaspor'da çıktığı 47 maçta 21 galibiyet ve 16 mağlubiyet aldı.