Fenerbahçe ve milli takımın efsane ismi Ziya Şengül, son yolculuğuna uğurlandı. 79 yaşında aramızdan ayrılan Ziya Şengül'ün cenaze namazı Levent Camii'nde kılındı.

Cenaze namazına ailesi, yakınları ve spor camiasının önemli isimleri katıldı. Levent Camii'nde kılınan cenaze namazını ardından Ziya Şengül'ün naaşı Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ziya Şengül, 1964 yılında giymeye başladığı sarı lacivertli forma ile 5 lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra, teknik direktörlük ve yorumculuk yapan Şengül, aynı zamanda 21 kez A Milli Takım formasını terletti.

Cenazeye Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan ve yöneticiler Can Gebetaş ile Ruşen Çetin, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Mustafa Denizli, Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Adnan Polat ve eski bakanlardan Mehmet Ağar katıldı.

Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu, 28 Şubat-6 Mart tarihleri arasında oynanacak tüm profesyonel maçlarda Ziya Şengül için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunacağını açıkladı.