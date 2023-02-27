Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi 17:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
TFF'den Ziya Şengül anısına saygı duruşu kararı
Hayatını kaybeden Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın efsane isimlerinden Ziya Şengül anısına, bu hafta yapılacak tüm profesyonel müsabakalar öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden eski oyuncu, teknik direktör ve yorumcu Ziya Şengül'ün vefat etmesi sebebiyle, 28 Şubat-6 Mart tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabilecektir." denildi.
Etiketler: TFF
Son Haberler
- 18:02
- 18:09
- 18:02
- 17:48
- 17:32
Sıradaki Haber
Efsane futbolcu Ziya Şengül son yolculuğuna uğurlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz