Oyuncular, 5'e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde geniş alan oyun çalışması yaptı. Tedavileri tamamlanan Marek Hamsik ve Edin Visca da takımla çalıştı.

Bordo-mavili takım, HangiKredi Ümraniyespor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.