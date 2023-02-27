Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi 21:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda dinamik ısınmanın ardından oyuncular, koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.
Oyuncular, 5'e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde geniş alan oyun çalışması yaptı. Tedavileri tamamlanan Marek Hamsik ve Edin Visca da takımla çalıştı.
Bordo-mavili takım, HangiKredi Ümraniyespor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Etiketler: Trabzonspor Ümraniyespor
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