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Spor
İHA 10.12.2023 19:27

Enduro yarışları nefes kesen görüntülere sahne oldu

12 şehirden 40 sporcunu katıldığı Sakarya Continental Süper Enduro dağ motosikleti yarışları nefes kesen görüntülere sahne oldu.

Enduro yarışları nefes kesen görüntülere sahne oldu
[Fotograf: İHA]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla Sakarya Continental Süper Enduro yarışları gerçekleştirildi.

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nin orman parkurunda taş, çamur, kütük, lastik, beton, rampa ve köprü gibi türlü engellerle dolu zorlu parkurda 40 tecrübeli motorcu yarıştı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Yarış sonunda Türkiye Motosiklet Akrobasi Şampiyonu Birkan Polat sporseverlere eşsiz bir gösteri sundu.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Erkekler ve kadınlar olmak üzere 2 ayrı kategoride eleme usulüyle gerçekleşen dev yarışı kadınlarda İlayda Yağmur Yılmaz kazanırken İrem Ertuzun ikinci ve üçüncülüğü ise Aslı Kutlucu elde etti. Erkeklerde ise heyecan dolu yarışları Aleksandr Kurashev birinci bitirdi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Burak Arlı yarışı ikinci bitirirken, Bayram Uysal ise yarışı üçüncü olarak tamamladı. Sporculara ödüllerini ise Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Vali Yaşar Karadeniz ve Kenan Sofuoğlu takdim etti.

Ödül töreninde konuşan Ekrem Yüce, "Dünyada ilk defa gerçekleştirilen bir formatı izledik. Kazasız belasız atlattık. 12 şehirden 40 sporcu katıldı. Heyecan dolu yarışlar oldu. Bu soğuk havada vadiye gelerek heyecan dolu yarışları takip eden motosiklet tutkunlarına teşekkür ediyorum. İnşallah şehrimiz önümüzdeki yılda da birçok ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacaktır. Bu tür dev organizasyonlarla şehrimizin ismi her daim dünya sahnesine çıkacak." dedi.

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Sakarya Motor Sporları Motosiklet Yarışı
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