Çok Bulutlu 4.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 10.12.2023 16:57

Milliler badmintoncular elemelerde Bulgaristan'ı yenerek finallere yükseldi

Kadın Milli Badminton Takımı, 2024 Avrupa Takımlar Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

Milliler badmintoncular elemelerde Bulgaristan'ı yenerek finallere yükseldi

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen elemelerde mücadele eden milli takım, grup müsabakalarında Ukrayna ve Grönland'ı 5-0 yendi.

Milliler, son maçında diğer grubun lideri ev sahibi Bulgaristan ile karşılaştı.

Seriyi 3-2 kazanan ay-yıldızlı ekip, 2024 yılının şubat ayında Polonya'da düzenlenecek Avrupa Takımlar Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Elemelerde Türkiye'yi Neslihan Yiğit Arın, Özge Bayrak, Yasemen Bektaş, Bengisu Erçetin, Cansu Erçetin, Zehra Erdem, Betül Söner ve Nazlıcan İnci temsil etti.

ETİKETLER
Badminton Bulgaristan Milli Sporcular
Sıradaki Haber
Fenerbahçe Petrol Ofisi tek golle galip
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:08
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki'den "Yerinde Dönüşüm" paylaşımı
18:06
Düzce'de heyelan nedeniyle iki köy arasında ulaşım sağlanamıyor
17:45
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
17:46
Diyarbakır, Mardin, Batman ve Elazığ'da İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi
17:33
İtalya’da hastanede yangın: 4 ölü
17:38
Edirne'de bir haftada 261 düzensiz göçmen yakalandı
Sakarya'da sağanak taşkınlara yol açtı
Sakarya'da sağanak taşkınlara yol açtı
FOTO FOKUS
Kazada otomobiller savruldu, vatandaş şans eseri kurtuldu
Kazada otomobiller savruldu, vatandaş şans eseri kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ