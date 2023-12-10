Milliler badmintoncular elemelerde Bulgaristan'ı yenerek finallere yükseldi

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen elemelerde mücadele eden milli takım, grup müsabakalarında Ukrayna ve Grönland'ı 5-0 yendi.
Milliler, son maçında diğer grubun lideri ev sahibi Bulgaristan ile karşılaştı.
Seriyi 3-2 kazanan ay-yıldızlı ekip, 2024 yılının şubat ayında Polonya'da düzenlenecek Avrupa Takımlar Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.
Elemelerde Türkiye'yi Neslihan Yiğit Arın, Özge Bayrak, Yasemen Bektaş, Bengisu Erçetin, Cansu Erçetin, Zehra Erdem, Betül Söner ve Nazlıcan İnci temsil etti.