Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 18:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Emre Sakçı belgeseli TRT SPOR2'de
TRT SPOR yeni bir yapımla havuzun yükselen yıldızı Emre Sakçı'yı ekranlara taşıyor. Milli yüzücünün başarı hikayesinin anlatıldığı "Suyun Efendisi" belgeseli 4 Aralık Cuma günü saat 14.40'ta TRT SPOR2'de yayınlanacak.
Havuzun yükselen yıldızı Emre Sakçı, kırdığı rekorlar ve kazandığı başarılarla dikkatleri üzerine çekti.
TRT SPOR belgesel ekibi, "Suyun Efendisi" isimli yapımla milli yüzücünün başarı hikayesini ekranlara taşıyor. Sporseverler 23 yaşındaki yüzücüyü daha yakından tanıma imkanı yakalayacak.
Fenerbahçe adına yarışan sporcunun hedefi Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda tarihe geçmek.
"Suyun Efendisi" belgeseli TRT SPOR2’den ekranlara gelecek.
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