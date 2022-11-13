Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar 13:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emre Mor Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Fenerbahçeli futbolcu Emre Mor sakatlığı nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Emre Mor, sağ ayak bileğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle ay-yıldızlıların İskoçya ve Çekya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosundan çıkarıldı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada ise oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.
A Milli Takım, 16 Kasım'da Diyarbakır'da İskoçya ve 19 Kasım'da Gaziantep'te Çekya ile karşılaşacak.
Etiketler: A Milli Futbol Takımı
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