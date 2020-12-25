Sarı-lacivertli kulüp, Süper Lig'de dün Beşiktaş ile yapılan maçta sakatlık yaşayan Emre Güral ve Stylianos Kitsiou'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Futbolculardan Emre Güral'ın yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı, Kitsiou'nun ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Emre Güral'ın yapılan MRG incelemesinde sağ arka üst adalesinde ikinci dereceden kas yırtığı ve yaygın kanama saptanmış olup tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır. Emre Güral'ın sahalara dönüş sürecinin yaklaşık 3 haftayı bulması beklenmekte olup her iki sporcumuza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"