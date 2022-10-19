Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 16:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Emre Demir Barcelona A Takım idmanında
Ümit Milli Futbolcu Emre Demir, bugün yapılan Barcelona A Takım idmanında yer aldı.
Barcelona, 23 Ekim Pazar günü evinde oynayacağı Athletic Bilbao karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Ümit Milli oyuncu Emre Demir, Barcelona A Takımı'nın bugün yaptığı antrenmanda yer aldı.
18 yaşındaki Türk yetenek, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Barcelona ile sözleşme imzalamıştı.
Emre Demir, A Takım ile idmana çıktı— FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) October 19, 2022
@Emre_demir10_ pic.twitter.com/MrFIAuv2Dw
Etiketler: Barcelona
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