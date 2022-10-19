Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 14:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FIFA'dan Giresunspor'a iki dönem transfer yasağı
Giresunspor, testis kanseri teşhisi konan Jean Pyerre ile yollarını ayırdığı için FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun, 765 bin euro ceza ve iki dönem transfer yasağı cezası verdiğini açıkladı.
KULÜBÜMÜZDEN AÇIKLAMA— Bitexen Giresunspor (@Giresunspor) October 19, 2022
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Etiketler: FIFA Giresunspor Transfer Haberleri
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