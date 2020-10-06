Başkent Paris'te düzenlenen grand slam turnuvasının tek kadınlar çeyrek finalinde Ukraynalı Svitolina ile Arjantinli Nadia Podoroska karşılaştı.

Dünya sıralamasının 131. basamağındaki Podoroska, bir saat 19 dakika süren mücadeleyi 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazarak kariyerinde ilk kez grand slam yarı finaline çıktı.

Podoroska, yarı finalde Polonyalı Iga Swiatek ile İtalyan Martina Trevisan arasındaki karşılaşmanın galibiyle mücadele edecek.