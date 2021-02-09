Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 16:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
El Kabir 3 hafta sahalardan uzak kalacak
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni transferlerden Mostapha El Kabir 3 hafta sahalardan uzak kalacak.
Kulüp doktoru Selçuk Gül, futbolcular Elba Rashani, Gabriel Obertan ve Mostapha El Kabir'in sakatlıkları hakkında kulübün sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Süper Lig'in 24. haftasında Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan El Kabir'in sağ arka adalesinde tendon hasarı olduğu ve 3 hafta sahalardan uzak kalacak.
Fenerbahçe maçında tendon yırtığı tespit edilen Obertan'ın ise 4 haftalık tedavi süreci tamamlandı.Oyuncu 1 hafta sonra takımla çalışmalara başlayacak.
Devre arası takım kadrosuna katılan Elba Rashani'nin bireysel antrenmanları tamamladı ve takımla çalışmalara başladı.
Etiketler: Erzurumspor
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