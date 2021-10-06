Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 09:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.
Bakan Kasapoğlu, 6-10 Ekim tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını belirtti.
"TC Kimlik numarasının sonu '0' olanlar 6 Ekim, '2' olanlar 7 Ekim, '4' olanlar 8 Ekim, '6' olanlar 9 Ekim, '8' olanlar 10 Ekim'de ödemelerini alabilecek."
Sevgili gençler,— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) October 6, 2021
Ekim ayı burs ve kredileriniz hesaplarınızda...
Yeni akademik yılın bu ilk ödemesini sağlıkla harcamanızı dilerim. pic.twitter.com/offzDnqAzM
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