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Spor
AA 26.10.2023 16:35

Efsane halterci Naim Süleymanoğlu'nun Bulgaristan'daki evi müze oluyor

Dünya ve Türk halter tarihine adını altın harflerle yazdıran, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun Bulgaristan'daki evi müze oluyor.

Efsane halterci Naim Süleymanoğlu'nun Bulgaristan'daki evi müze oluyor
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süleymanoğlu'nun Bulgaristan'ın Mestanlı şehrinde bulunan ve çocukluğunun geçtiği ev, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından müzeye dönüştürülecek.

Açılışının 2024'ün nisan ayında yapılması planlanan müze için gerçekleştirilen topantıya, TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Çevik, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, federasyon yöneticileri, Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu ve dünya şampiyonu milli sporcu Fedail Güler katıldı.

Halterde üst üste 3 kez (1988, 1992, 1996) olimpiyat şampiyonluğu kazanan efsane sporcu Naim Süleymanoğlu, 50 yaşındayken 18 Kasım 2017'de hayatını kaybetti.

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