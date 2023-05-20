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Spor
AA 20.05.2023 05:22

Efsane futbolcu Pele'nin mozolesi halkın ziyaretine açıldı

Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin defnedildiği Santos kentindeki Memorial Necropole Ecumenica Mezarlığı'nın birinci katı ziyarete açıldı.

Efsane futbolcu Pele'nin mozolesi halkın ziyaretine açıldı
[Fotograf: AA]

Pele'nin naaşı için özel olarak tasarlanan 14 katlı mezarlığın birinci katında efsanenin ihtişamlı mozolesinin yanı sıra futbolculuk kariyerinde formalarını terlettiği Santos, Brezilya milli takımı ve New York Cosmos takımlarının formaları yer alıyor.

Burada konuşan Pele'nin oğlu Edinho, babasının mozolesinin halka açılmasına sevindiğini söyleyerek, "Halen çok acı çekiyoruz, onu çok özlüyoruz ancak aynı zamanda gördüğü olağanüstü sevgi ve saygıdan da büyük gurur duyuyoruz" dedi.

Efsane futbolcu Pele'nin mozolesi halkın ziyaretine açıldı

"Ailemiz için unutulmaz bir and, kral burada ebedi olarak hatırlanacak"

Edinho, babasının mezarının büyük bir özen ve sevgiyle tasarlandığını dile getirerek, "Ailemiz için unutulmaz bir andır, kral burada ebedi olarak hatırlanacak. Asil, sade ve güzel olmuş" değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaretçileri girişte Pele'nin altın renkli 2 heykeli ile içeride efsanenin hayranlarının fotoğrafları karşılıyor.

Efsane futbolcu Pele'nin mozolesi halkın ziyaretine açıldı

Pele'nin mozolesi sabah 09.00 ila 12.00 ve öğleden sonra ise 14.00 ila 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Asıl adı Edson Arantes do Nascimento olan Pele, tedavi gördüğü hastanede 29 Aralık 2022'de 82 yaşında ölmüştü.

Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin mozolesi ziyarete açıldı
Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin mozolesi ziyarete açıldı

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