Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nın ikinci gününde 4 sıklette şampiyonlar belli oldu

"Cumhuriyetle eş değer bir federasyonuz. Dolayısıyla 100. yılımız bizim için çok anlamlı. Bunu da ağustos ayında İstanbul'da yapacağımız 17 Yaş Altı Yıldızlar Dünya Şampiyonası ile taçlandıracağız. Bütün güreş ailemiz, bütün şampiyonlarımız, bütün hocalarımız, inşallah orada bizim misafirimiz olacak. 100. yılımızı hep birlikte kutlayacağız"