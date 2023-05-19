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Spor
AA 19.05.2023 16:48

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon belli oluyor

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 62. sezonun şampiyonu, yarın İtalya'da yapılacak Süper Final'de belli olacak.

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon belli oluyor
[Fotograf: AA]

Torino kentindeki Alpitour Spor Salonu'nda yapılacak şampiyonluk maçında iki Türk takımı VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya gelecek.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından ilk kez 1960-1961 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla başlatılan ve daha sonra Şampiyonlar Ligi adını alan organizasyonu, geride kalan 61 sezonda 26 farklı takım kazandı.

Şampiyonlar Ligi'nde en fazla şampiyonluğu, tamamı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde olmak üzere 11 kez mutlu sona ulaşan Dinamo Moskova elde etti. Dinamo Moskova, sırasıyla 1961, 1963, 1965, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974, 1975 ve 1977 yıllarında şampiyonluk yaşadı.

Bu kulvarda Dinamo Moskova'yı, kazandığı 8 şampiyonlukla Uralochka takip etti. SSCB döneminde Uralochka Sverdlovsk adıyla 6 şampiyonluk elde eden kulüp, Rusya döneminde ise Uralochka-NTMK Ekaterinburg ismiyle 2 kez daha mutlu sona ulaştı.

Şampiyonluk yarışında iki Rus ekibinin ardından gelen takım ise Volley Bergamo oldu. İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde 7 kez zirvede yer aldı.

Öte yandan kadınlarda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu toplamda 22 kez ile en fazla SSCB ekipleri kazandı. SSCB'nin ardından 17 şampiyonluk kazanan İtalyan ekipleri ikinci durumda bulunurken, Türk takımları 7, Bulgaristan ve SSCB'nin dağılmasının ardından Rusya takımları da üçer şampiyonluk elde etti.

Son 11 sezonda kupa 7 kez Türk takımlarının

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları, son 11 sezonun 7'sinde şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda final oynayan ilk Türk takımı, 1980 yılında Eczacıbaşı oldu. Sonrasında 1998 ve 1999'da VakıfBank, 2010'da da Fenerbahçe final oynama başarısı gösterse de kupa Türkiye'ye gelmedi.

Bu kulvardaki ilk şampiyonluğu 2011'de VakıfBank ile elde eden Türkiye, ardından 6 kez daha mutlu sona ulaştı. Bu süreçte VakıfBank toplam 5, Fenerbahçe ve Eczacıbaşı ise birer şampiyonluk kazandı.

Türkiye, 2010 ve sonrasında finallerin gediklisi

Türk takımları, 2010'dan bu yana oynanan 12 finalin 11'inde yer aldı.

2010'da Fenerbahçe'nin Volley Bergamo'ya kaybetmesiyle başlayan sürecin ardından 13 yılda 12 final müsabakası yapıldı. Bu dönemde Türk takımları, 11 kez finalde yer aldı ve 7 kez gülen taraf oldu.

Söz konusu süreçte VakıfBank 8 finalin 5'inden zaferle ayrılırken, Fenerbahçe 2 finalin 1'ini kazandı. Eczacıbaşı ise 1 kez finale çıkarken, onu da kayıpsız geçti.

Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonları

CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşayan ekipler şöyle:

Yıl Takım Ülke
1961 Dinamo Moskova SSCB
1962 Bruvestnik Odesa SSCB
1963 Dinamo Moskova SSCB
1964 Levski-Spartak Sofya Bulgaristan
1965 Dinamo Moskova SSCB
1966 CSKA Moskova SSCB
1967 CSKA Moskova SSCB
1968 Dinamo Moskova SSCB
1969 Dinamo Moskova SSCB
1970 Dinamo Moskova SSCB
1971 Dinamo Moskova SSCB
1972 Dinamo Moskova SSCB
1973 Nim-Se Budapeşte Macaristan
1974 Dinamo Moskova SSCB
1975 Dinamo Moskova SSCB
1976 Ruda Hvezda Prag Çekoslavakya
1977 Dinamo Moskova SSCB
1978 Traktör Schwerin Doğu Almanya
1979 CSKA Sofya Bulgaristan
1980 Ruda Hvezda Prag Çekoslavakya
1981 Uralochka Sverdlovsk SSCB
1982 Uralochka Sverdlovsk SSCB
1983 Uralochka Sverdlovsk SSCB
1984 CSKA Sofya Bulgaristan
1985 ADK Almatı SSCB
1986 CSKA Moskova SSCB
1987 Uralochka Sverdlovsk SSCB
1988 Olimpia Teodora Ravenna İtalya
1989 Uralochka Sverdlovsk SSCB
1990 Uralochka Sverdlovsk SSCB
1991 Mladost Zagreb Yugoslavya
1992 Olimpia Teodora Ravenna İtalya
1993 Parmalat Matera İtalya
1994 Uralochka Ekaterinburg Rusya
1995 Uralochka Ekaterinburg Rusya
1996 Parmalat Matera İtalya
1997 Foppapedretti Bergamo İtalya
1998 OK Dubrovnik Hırvatistan
1999 Foppapedretti Bergamo İtalya
2000 Foppapedretti Bergamo İtalya
2001 Volley Modena İtalya
2002 RC Cannes Fransa
2003 RC Cannes Fransa
2004 Tenerife Marichal İspanya
2005 Foppapedretti Bergamo İtalya
2006 Sirio Colussi Perugia İtalya
2007 Foppapedretti Bergamo İtalya
2008 Colussi Perugia İtalya
2009 Volley Bergamo İtalya
2010 Volley Bergamo İtalya
2011 VakıfBank Güneş Sigorta TT TÜRKİYE
2012 Fenerbahçe Universal TÜRKİYE
2013 VakıfBank TÜRKİYE
2014 Dinamo Kazan Rusya
2015 Eczacıbaşı VitrA TÜRKİYE
2016 Pomi Casalmaggiore İtalya
2017 VakıfBank TÜRKİYE
2018 VakıfBank TÜRKİYE
2019 Igor Gorgonzola İtalya
2020 Koronavirüs nedeniyle yapılmadı -
2021 Imoco Volley İtalya
2022 VakıfBank TÜRKİYE
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