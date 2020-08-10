Efeler ve Sultanlar Ligi'nin fikstürü belli oldu
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ve Sultanlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunun fikstür çekimi yapıldı.
Koronavirüs salgını nedeniyle fikstür çekimi Türkiye Voleybol Federasyonunun YouTube kanalında geçekleştirildi.
Sultanlar Ligi 12 Eylül'de, AXA Sigorta Efeler Ligi 13 Eylül'de oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Liglerde ilk devre 17-18 Kasım'da oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. İkinci devre ise 22 Kasım'da başlayacak ancak hem kadınlar da hem de erkeklerde milli takımlarda düzenlenecek Avrupa şampiyonaları için liglere 1 ay ara verilecek.
Lig etabı 28 Şubat'ta bitecek ve play-off'lara mart ayının sonunda start verilecek. Lig etabının son 4 sırasındaki takımlar 1. Lig'e düşecek. Lig etabını ilk sırada bitiren takımlar CEV Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde edecek.
İlk 4 sırada yer alan takımlar ise play-off 1. etabını, 5 ila 8. sırada bitirenler ise play-off 2. etabını oynayacak ve sıralamalar belli olacak. Avrupa'ya gidecek takımlar da bu sıralamaya göre belirlecenecek.
Fikstür çekimi sonunda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk hafta şu maçlar oynanacak:
Haliliye Belediyespor-Altekma
Fenerbahçe HDI Sigorta-Sorgun Belediyespor
Arkasspor-Galatasaray
Tokat Belediye Plevne-Arhavi Voleybol
Halkbank-Afyon Belediye Yüntaş
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor
İnegöl Belediyespor-Ziraat Bankası
Spor Toto-Solhanspor
Sultanlar Ligi'nde ise ilk haftanın programı şöyle:
Türk Hava Yolları-Sarıyer Belediyespor
Fenerbahçe Opet-Beşiktaş
Aydın Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray
Eczacıbaşı VitrA-Sistem9 Yeşilyurt
Karayolları-VakıfBank
Nilüfer Belediyespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas
Çan Gençlik Kalespor-İlbank
PTT-Kuzeyboru